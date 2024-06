Equipe de France : pourquoi le président de la FFF a-t-il appelé Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ?

Après les déclarations de Marcus Thuram en conférence de presse sur les futures élections législatives, le président de la FFF Philippe Diallo a appelé Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, et Antoine Griezmann, vice-capitaine.

A l’approche de l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro 2024, la politique a fait irruption dans le quotidien des Bleus. Plusieurs d’entre eux ont été amenés à s’exprimer sur les futures élections législatives (1er tour le 30 juin, 2e tour le 7 juillet). C’est le cas notamment de Marcus Thuram, qui a appelé, en conférence de presse, à faire barrage au Rassemblement national lors de ces élections. Cette prise de position de l’attaquant français a beaucoup fait réagir, poussant Philippe Diallo a appeler directement, samedi soir, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Au cours de cet entretien téléphonique, d’une dizaine de minutes, le président de la FFF a souhaité s’entretenir avec le capitaine et le vice-capitaine des Bleus pour «éviter tout malentendu» et «toute récupération politique», selon L’Equipe, alors que Kylian Mbappé est à son tour attendu en conférence de presse, ce dimanche, à la veille du premier match des Tricolores contre l’Autriche.

Cet appel a précédé de quelques minutes un communiqué de la FFF, rappelant que chaque joueur interrogé sur le sujet «a pu s’exprimer librement, selon ses propres convictions et sa propre sensibilité» et s’associant «au nécessaire appel à aller voter, exigence démocratique». Elle a également demandé «que soit comprise et respectée par tous sa neutralité en tant qu'institution, ainsi que celle de la sélection nationale dont elle a la responsabilité».

«Il convient à ce titre d’éviter toute forme de pression et utilisation politique de l’Équipe de France», a conclu la FFF. Sans oublier de formuler ses «vœux de pleine réussite» aux Bleus avant leurs débuts très attendus dans la compétition.