Euro 2024 : la composition probable de l’équipe de France contre l’Autriche

William Saliba, N’Golo Kanté et Adrien Rabiot devraient être alignés d’entrée, ce lundi (21h), pour le premier match de l’équipe de France à l’Euro 2024 contre l’Autriche.

Le point de départ d’une nouvelle aventure. L’équipe de France va faire ses grands débuts à l’Euro 2024, ce lundi, contre l’Autriche à Düsseldorf. Et pour les premiers pas des Bleus dans la compétition, Didier Deschamps pourrait accorder sa confiance à William Saliba pour accompagner Dayot Upamecano en défense centrale. Le défenseur d’Arsenal aurait convaincu le sélectionneur tricolore durant la préparation et devrait être préféré à Ibrahima Konaté. Les couloirs devraient être occupés par Jules Koundé à droite et Théo Hernandez à gauche.

Au milieu de terrain, Adrien Rabiot est pressenti pour être aligné aux côtés d’Antoine Griezmann et N’Golo Kanté. Ils seront chargés d’alimenter l’attaque des vice-champions du monde, qui sera composée d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Marcus Thuram.

Les trois compères auront la lourde tâche de trouver la faille dans une défense autrichienne qui n’a encaissé que trois buts lors de ses sept derniers matchs. «Avec Kylian et Ousmane, que ce soit en dehors ou sur le terrain, on se connaît presque par cœur», a confié, ce dimanche, Marcus Thuram à Téléfoot. Et cette entente pourrait s’avérer déterminante pour trouver le chemin du but.

La composition probable de l’équipe de France

Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Kanté, Rabiot - Dembélé, Mbappé, M. Thuram