Golf : combien Matthieu Pavon a-t-il touché après sa 5e place à l’US Open 2024 ?

Le Français Matthieu Pavon a terminé, dimanche soir, à la 5e place de l’US Open 2024, remporté par l’Américain Bryson DeChambeau pour la 2e fois de sa carrière.

Une nouvelle performance remarquable. Quelques mois après sa victoire à Torrey Pines, en janvier dernier, Matthieu Pavon (31 ans) a signé un nouveau magnifique résultat pour sa première année sur le circuit professionnel nord-américain (PGA), avec une 5e place finale décrochée, dimanche soir, à l’US Open 2024. Parmi un trio de deuxièmes avant la dernière journée, le golfeur français, fils de l'ancien footballeur Michel Pavon, a reculé de quelques places pour terminer seulement à trois coups du vainqueur Bryson DeChambeau (30 ans), qui était son partenaire en dernière partie.

Incredible week, loved every second!



Thanks to the crowd for making me experience such an amazing atmosphere!



Congrats to Bryson for winning the trophy! He is a very gentle guy and a true champion.



Really impressed by the tremendous quality of his short game.



We will be back

