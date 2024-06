Poker : un joueur gagne 800.000 euros seulement deux heures après avoir créé son compte

Un joueur, tatoueur dans le sud de la France, a gagné au poker la somme de 800.000 euros, il y a une dizaine de jours, à peine deux heures après avoir créé son compte.

Il n’en a pas cru ses yeux. Un joueur, tatoueur de métier et vivant dans le sud de la France, a remporté la somme de 800.000 euros, il y a une dizaine de jours, moins de deux heures après avoir créé son compte sous le pseudo de «Ara digne40». Après une soirée entre amis à jouer au poker sur internet, l’homme, qui préfère garder l’anonymat, a regagné le mobil-home dans lequel il vit avant d’ouvrir un compte à son nom en déposant 50 euros.

Créer un nouveau compte et gagner 800 000 € moins de deux heures après ? Ara digne40 l'a fait vendredi sur un nouvel #ExpressoMillion ! — Winamax Poker (@Winamax) June 10, 2024

Après quelques «expresso» (tournoi à trois joueurs sur Winamax au gain aléatoire), il lui ne restait qu’une trentaine d’euros. Il a alors décidé, aux alentours de 1h30 du matin, de lancer une dernière partie à 25 euros (prix de l’entrée). Et alors qu’il n’avait qu’une chance sur 1 million de tomber dessus, il s’est retrouvé sur la fameuse table dorée à 1 million d’euros, espérée par tous les joueurs.

Sur le coup, il n’a pas trop réalisé ce qui lui arrivait. Mais il ne s’est pas laissé envahir par ses émotions malgré l’enjeu et l’énorme jackpot. Et après seulement six petites minutes et à peine neufs mains jouées, dont un énorme bluff, «Ara digne40» a empoché les 800.000 euros promis au vainqueur, alors que ses adversaires ont touché 120.000 euros pour le 2e et 80.000 euros pour le 3e.

Il est devenu le 20e gagnant d’un expresso jackpot à 1 million d'euros, depuis le début de l’année 2024, et cette somme va évidemment lui changer la vie avec la possibilité de s’offrir un toit.