Poker : pourquoi la légende Gus Hansen sera-t-elle présente à Marrakech ?

Véritable légende du poker, le Danois Gus Hansen, qui a rejoint la team Winamax, sera présent tout au long de la semaine prochaine à Marrakech (Maroc).

Il sera la principale attraction. Tout juste un mois après avoir rejoint les rangs de la team Winamax, Gus Hansen sera présent, tout au long de la semaine prochaine, du côté de Marrakech. Légende incontestée et figure incontournable du poker, le Danois participera au Sismix organisé depuis plusieurs années dans la «ville rouge». Et la venue de celui qui cumule près de dix millions d’euros de gains en carrière sera évidemment épiée. Connu et reconnu à travers le monde pour son style ultra-agressif, qui l’a amené à atteindre les sommets, Gus Hansen ne laisse personne indifférent tant par sa manière de jouer que par son charisme.

Au sein de sa nouvelle équipe, qu’il considère «comme la meilleure du monde» et à laquelle il apportera ses deux décennies d’expérience, il compte bien mettre à profit son talent pour briller autour des tables du Es Saadi Resort qui accueillera l’événement, quelques semaines après avoir fait ses débuts à l’EPT Monte-Carlo. Un tour de chauffe en principauté destiné à remettre pleinement dans le bain l’homme aux trois titres World Poker Tour, qui s’était mis en retrait après la naissance de son fils. Pour mieux revenir dans la lumière ?

Tous les projecteurs seront en tout cas braqués sur lui à Marrakech. Même s’il ne sera pas la seule star à faire le voyage. Et pas seulement du monde poker. Plusieurs personnalités, issues de divers univers, participeront à ce festival comme le footballeur Jimmy Cabot, l’humoriste Azedine Bendjilali, le comédien Frédéric Chau, l’écrivaine et animatrice Géraldine Maillet, ou encore le combattant Edouard Bernadou. Mais sous le soleil marocain, il sera difficile de faire de l’ombre à Gus Hansen.