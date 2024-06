JO 2024 : Novak Djokovic sera bien présent à Paris cet été, selon le comité olympique serbe

Ce mardi, le comité olympique serbe a annoncé la présence de Novak Djokovic aux Jeux olympiques de Paris 2024. Alors que le N°3 mondial est en pleine rééducation après sa blessure à Roland-Garros, cette annonce reste à confirmer.

Novak Djokovic sera bien de la partie cet été à Paris pour aller décrocher le seul titre qu’il manque à son palmarès. Blessé il y a deux semaines à Roland-Garros, le Serbe avait été opéré au genou droit et laissait planer le doute quant à sa participation aux Jeux olympiques de Paris 2024. Mais le Comité olympique serbe est venu mettre fin au suspense ce mardi 18 juin. Ce dernier a annoncé la participation de sa star aux Jeux (26 juillet-11 août). «Novak Djokovic (3e mondial) et Dusan Lajovic (56e) remplissent les conditions relatives au classement ATP et ont confirmé leur participation» aux JO, a indiqué l’instance dans un communiqué.

Les JO, oui, mais pas Wimbledon ?

Les doutes ont commencé à s’installer à Roland-Garros quand il a été victime d’une lésion du ménisque médial du genou droit le 3 juin dernier. Et pourtant, malgré sa blessure, l’ancien numéro 1 mondial avait réussi à s’imposer au terme d’un marathon de plus de quatre heures contre l’Argentin Francisco Cerundolo. Lors de cette rencontre, le Serbe avait tout de même reçu une forte dose d’anti-inflammatoire. Insuffisant pour se présenter à son quart de finale face au Norvégien Casper Ruud.

Mais c’est bien connu, Novak Djokovic est réticent à toute intervention chirurgicale. Cependant, cette fois-ci, le Serbe n’a pas eu trop le choix et s’est finalement aussitôt résolu à subir une arthroscopie dans une clinique parisienne dès le lendemain de son forfait. Si cette opération pourrait le priver d’une participation à Wimbledon, elle permet d’espérer pour les JO, seul trophée qu’il manque dans son armoire.

«Les Jeux olympiques de Paris sont très importants, ils ont toujours été une priorité pour moi», avait affirmé Novak Djokovic en avril avant le tournoi sur terre battue de Monte-Carlo. En revanche, cette annonce faite par le comité olympique serbe reste à présent à être confirmée par les faits. Actuellement, le numéro 3 mondial, recordman du nombre de titres de Grand Chelem (24), effectue sa rééducation, au vu des vidéos postées sur son compte Instagram.

Quant à l'imaginer pouvoir disputer Wimbledon (1-14 juillet), où il s'est imposé à sept reprises et a été finaliste l'an passé, cela semble bien plus improbable, même s'il n'a pas encore déclaré forfait.