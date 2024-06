Euro 2024 : la victoire renversante du Portugal a été vue par la moitié du pays à la télévision

Pour son entrée en lice à l’Euro 2024, le Portugal a renversé, mardi soir, la République tchèque avec un but inscrit dans les dernières minutes de la rencontre.

Un incroyable engouement populaire. Plus d’un Portugais sur deux étaient devant sa télévision, mardi soir, pour assister à la victoire de la Seleçao contre la République tchèque pour son entrée en lice à l’Euro 2024 (2-1). Alors que le Portugal compte 10,4 millions d’habitants, 5,3 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre. Et ils sont sûrement tout autant à avoir exulté lors du but victorieux inscrit par Francisco Conceiçao dans les arrêts de jeu.

O triunfo da Seleção Nacional, esta terça-feira, frente à Chéquia, foi o programa mais visto do ano, com 5,3 milhões de espectadores





Obrigado a todos, pelo vosso apoio! #PartilhaAPaixão | #EURO2024 pic.twitter.com/gEwVxo3HxJ — Portugal (@selecaoportugal) June 19, 2024

Preuve que ce chiffre est impressionnant, ils étaient «seulement» 3,9 millions de téléspectateurs à avoir regardé la finale de l’Euro 2016 remporté contre la France dans l’hexagone, seul titre majeur décroché par la sélection portugaise.

Et les Portugais pourraient être encore plus nombreux devant leur écran, samedi (18h), pour le 2e match des coéquipiers de Cristiano Ronaldo contre la Turquie à Dortmund. Surtout qu’en cas de succès, le Portugal sera en ballotage plus que favorable pour se qualifier pour les 8es de finale.