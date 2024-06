Euro 2024 : l’équipe de France assurée de finir première de son groupe si…

Opposée, ce vendredi, aux Pays-Bas pour son 2e match à l’Euro 2024, l’équipe de France pourrait décrocher sa qualification pour les 8es de finale, mais aussi s’assurer de la 1ère place de son groupe.

La qualification avec la 1ère place en prime ? Quatre jours après sa victoire dans la douleur contre l’Autriche (1-0), l’équipe de France joue, ce vendredi (21h), une partie de la suite de son Euro 2024 face aux Pays-Bas, à Leipzig. Car en cas de nouveau succès, les hommes de Didier Deschamps auraient déjà en poche leur qualification pour les 8es de finale, avant même la dernière rencontre de la phase de groupes, mardi prochain (25 juin), face à la Pologne.

Mais ils pourraient également s’assurer la 1ère place de leur groupe. Tout dépendra du résultat à l’issue du match entre les Polonais et les Autrichiens, qui se joue quelques heures plus tôt (18h). Si la Pologne ne bat pas l’Autriche (défaite ou nul) et que les Bleus viennent à bout des Néerlandais, ils seraient assurés de finir en tête du groupe D. Avec six points, ils ne pourraient être dépassés ni par les Pays-Bas, ni par l’Autriche, les équipes étant départagées à la différence de points particulière en cas d’égalité au classement. Et dans ce cas de figure, la Pologne ne pourrait, elle, compter que quatre points au maximum.

Si elle termine à la 1ère place de son groupe, l’équipe de France jouera son 8e de finale le mardi 2 juillet à Leipzig (21h), contre le 2e du groupe F (Géorgie, Portugal, République tchèque, Turquie), alors que si elle finit à la 2e place, elle sera opposée au 2e du groupe E (Belgique, Roumanie, Slovaquie, Ukraine), le lundi 1er juillet (18h) à Düsseldorf. Enfin, si elle se classe à la 3e place, il faudra d’abord sortir les calculettes pour savoir si elle fait partie des quatre meilleurs troisièmes de poules.