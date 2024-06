Euro 2024 : la composition probable de l’équipe de France sans Kylian Mbappé mais avec Bradley Barcola ?

Pour le 2e match de l’équipe de France à l’Euro 2024, vendredi soir (21h), contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé pourrait être remplacé par Bradley Barcola au sein de l’attaque tricolore.

Jouera ? Jouera pas ? La principale interrogation sur la composition de l’équipe de France pour son 2e match à l’Euro 2024, ce vendredi, contre les Pays-Bas, concerne la présence de Kylian Mbappé. Victime d’une fracture du nez, lundi, face à l’Autriche (1-0), le capitaine des Bleus est très incertain pour la rencontre. Et même s’il a repris l’entraînement avec un pansement sur le nez, sa titularisation au coup d’envoi est loin d’être assurée. Aucun risque ne sera pris en vue de la suite de la compétition. Une décision devrait être prise au dernier moment après concertation entre le joueur et le staff tricolore.

Les images de l'entraînement des Bleus avec notamment le retour de Kylian Mbappé sur le terrain après sa blessure au nez face à l'Autriche #FiersdetreBleus pic.twitter.com/1891zNItQ5 — Equipe de France (@equipedefrance) June 20, 2024

Pour remplacer l’ancien parisien, Didier Deschamps pourrait lancer Bradley Barcola. Depuis le début du rassemblement, le joueur du PSG a montré des choses très intéressantes et s’est notamment mis en évidence lors d’un match amical contre les U21 de Paderborn (7-0). L’ancien lyonnais a participé au large succès des «remplaçants» avec un triplé. Il aurait ainsi une longueur d’avance dans l’esprit du sélectionneur sur Kingsley Coman ou encore Randal Kolo Muani.

Bradley Barcola devrait ainsi accompagner en attaque son coéquipier Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. Même si l’hypothèse de voir Olivier Giroud à la place du joueur de l’Inter Milan n’est pas encore complètement écartée. De son côté, le milieu de terrain ne devrait connaître aucun changement avec le trio composé d’Antoine Griezmann, Adrien Rabiot et surtout N’Golo Kanté, rayonnant face aux autrichiens.

Il y a en revanche plus d’incertitudes en défense avec Théo Hernandez et William Saliba qui se sont entraînés à part mercredi, alors que Dayot Upamecano a été ménagé. Mais pour le moment, leur présence n’est pas remise en cause et ils devraient être présents avec Jules Koundé pour composer l’arrière-garde des Bleus devant Mike Maignan.

La composition probable de l’équipe de France

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Griezmann, Kanté, Rabiot - Dembélé, Thuram (ou Giroud), Barcola (ou Mbappé)