Euro 2024 : pourquoi l’équipe d’Espagne pourrait-elle être sanctionnée à cause du jeune Lamine Yamal ?

L’Espagne, déjà qualifiée pour les 8es de finale de l’Euro 2024, pourrait être sanctionnée pour faire jouer le jeune Lamine Yamal (16 ans) trop tard le soir.

Un record de précocité passible de sanctions ? A seulement 16 ans et 11 mois, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match dans un Championnat d'Europe, après avoir joué 86 minutes lors la première rencontre de l’Espagne à l’Euro 2024 contre la Croatie (3-0), puis 71 minutes face à l’Italie (1-0). Mais cela pourrait causer des soucis à la Roja, déjà qualifiée pour les 8es de finale et assurée de finir en tête du groupe B.

Les autorités généralement tolérantes

Car la sélection espagnole enfreindrait la loi allemande sur la protection de la jeunesse, selon la chaîne publique ZDF, citée par Bild. En Allemagne, les mineurs ne sont pas autorisés à travailler au-delà de 20h. Et cette loi vaut aussi bien pour les jeunes Allemands pour que pour les étrangers se trouvant outre-Rhin. Or si les hommes de Luis de la Fuente ont joué leur premier match à 18h, ils ont disputé le second à 21h, qui s’est terminé pratiquement deux heures plus tard.

Ce sera une nouvelle fois le cas, ce lundi, face à l’Albanie puis en 8e de finale dimanche prochain. Les sportifs bénéficieraient toutefois d’une dérogation pour pouvoir travailler jusqu’à 23h, mais les activités de Lamine Yamal s’éteindrait au-delà avec notamment les activités médiatiques d’après-match.

Si elle n’encourt pas de sanction sur le plan sportif, l’équipe d’Espagne s’expose ainsi à une amende de 30.000 euros à partir des 8es de finale. Même si les autorités se montrent généralement clémentes et tolérantes dans ce genre de situation.