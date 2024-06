Boxe : le fils d'un ancien champion du monde américain retrouvé mort après s'être suicidé

Roy Jones Jr, ancien champion du monde de boxe anglaise, a annoncé, ce lundi, le décès de son fils DeAndre qui s'est suicidé.

La pire épreuve pour des parents. Le fils de la légende du Noble art Roy Jones Jr, champion du monde dans les années 1990, s’est suicidé, samedi dernier, a annoncé son père lui-même, ce lundi, sur les réseaux sociaux.

«Malheureusement, mon fils DeAndre s'est suicidé samedi. Je suis tellement reconnaissant que Dieu m'ait permis de rentrer à la maison vendredi soir pour passer la dernière nuit de sa vie à ses côtés avec toute notre famille, a écrit Roy Jones Jr. Je sais que beaucoup de gens traversent des moments difficiles en ce moment, mais rien ne vaut la peine de se suicider. Dieu le donne, et c'est Dieu qui devrait le reprendre. Veuillez respecter notre vie privée pendant que ma famille et moi traitons cette perte. Merci pour votre amour et votre soutien.»

DeAndre, né le 1er juillet 1992, était le plus jeune des trois enfants que Ray Jones Jr avait eu avec sa femme Natlyn. Les autorités n’ont pas encore confirmé les détails de sa mort.

Agé de 55 ans, Roy Jones Jr compte 66 victoires, dont 47 KO contre 10 défaites. Il a notamment été champion du monde des poids moyens, super-moyens, mi-lourds et lourds. Le 29 novembre 2020, il avait affronté Mike Tyson dans un combat d’exhibition.