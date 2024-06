Boxe : pourquoi Oleksandr Usyk n’est-il déjà plus champion du monde incontesté ?

Le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk a annoncé, ce mercredi, qu’il renonçait à son titre IBF, quelques semaines seulement après être devenu champion du monde incontesté des poids lourds.

Il n’est déjà plus champion du monde incontesté. Devenu le premier poids lourd à détenir les ceintures IBF, WBO, WBA et WBC en battant Tyson Fury par décision partagée, en Arabie Saoudite, en mai, Oleksandr Usyk a décidé, ce mercredi, d’abandonner une ceinture.

L'Ukrainien, âgé de 37 ans, laisse en effet sa couronne IBF libre. La raison ? Permettre à son challenger obligatoire et champion intérimaire, Daniel Dubois, et à Anthony Joshua de pouvoir s’affronter pour le titre à Wembley à la rentrée. «Anthony et Daniel, écoutez. Je sais que le titre IBF est important pour vous. C'est mon cadeau pour vous le 21 septembre», a-t-il confié sur les réseaux sociaux.

De son côté, Oleksandr Usyk, devenu le premier homme à unifier les principales ceintures des poids lourds depuis Lennox Lewis en 1999, va disputer une revanche contre le Britannique, prévue le 21 décembre, à Riyad (Arabie saoudite). Seulement si Tyson Fury l’emporte cette fois-ci, il ne sera pas champion incontesté.

Mais le vainqueur de ce match 2 entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk affrontera ainsi le gagnant du combat entre Daniel Dubois et Anthony Joshua en 2025 pour un nouveau championnat du monde incontesté.