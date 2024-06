Boxe : un KO extrêmement choquant et glaçant au Japon (vidéo)

Lors d’un combat de boxe remporté dès le premier round au Japon, le dénommé Tyson Koki a infligé, ce mardi, un terrible et glaçant KO à Deok No Yun.

Aussi expéditif qu’effrayant. Ce mardi à Tokyo, le boxeur japonais «Muhammad» Tyson Koki a envoyé au tapis son adversaire Deok No Yun dans le premier round après seulement 1 minutes et 20 secondes de combat.

Comeback of the year?





Tyson Koki gets dropped by Deok No Yun and JUST makes the count before Yun jumps all over him and Koki lands the best punch of his career to get the KO





Wow #BoxingFans | #Knockout | #BoxingWorld pic.twitter.com/eKoNc68Ywl

— IFL TV (@IFLTV) June 25, 2024