JO 2024 : voici combien la France devrait gagner de médailles selon un institut américain

Selon un outil de prédiction de l’institut américain Nielsen, la France devrait décrocher 29 médailles d’or lors des JO 2024 de Paris cet été. Avec ce bilan, la délégation française terminerait à la 3e place au tableau des médailles.

La France médaillée de bronze aux Jeux olympiques cet été ? Alors qu’Emmanuel Macron affirmait en avril dernier son souhait de voir la nation française intégrer le top 5 au tableau des médailles aux JO 2024 de Paris, un outil de prédiction est venu conforter les propos du président de la République. À en croire Gracenote, l’outil de prédiction de l’institut américain Nielsen, la France terminerait les Jeux olympiques avec 56 breloques dont 29 en or.

Avec ce nombre de titres, la délégation française se placerait donc sur le podium du tableau des médailles, derrière les Etats-Unis et la Chine. Mais la France réaliserait surtout son meilleur bilan de médailles d'or depuis les JO de 1900 qui se déroulaient à… Paris (27 médailles d’or, 41 en argent, 34 en bronze). Il faut dire que les dernières éditions sont loin d’un tel rendement. À Tokyo, en 2021, les athlètes tricolores avaient décroché 33 podiums pour seulement 10 médailles d’or. À Paris, la France pourrait donc battre tous les records.

- Our latest #VirtualMedalTable for #Paris2024 has been released today.





USA still tracking to win more medals than in Tokyo





China can challenge the Americans for golds





Great Britain to complete the top-3





Find your country here:https://t.co/qvYMw51Gr7#Olympics pic.twitter.com/GodU8SERXw

— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) June 26, 2024