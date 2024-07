Euro 2024 : voici le montant des amendes reçues par les équipes engagées, la France épargnée

Plusieurs nations ont été sanctionnées de diverses amendes depuis le début de l’Euro 2024, organisé en Allemagne, pour un montant total avoisinant 1,3 million d’euros.

1,3 million d’euros. C’est le montant total des amendes infligées aux nations participant à l’Euro 2024 depuis le début de la compétition organisée en Allemagne, selon The Athletic. Et certaines ont été plus sanctionnées que d’autres. A l’image de la Croatie, qui a été le plus mauvais élève de la phase de groupes cumulant 220.875 euros d’amendes en raison principalement du comportement de ses supporters.

Elle est suivie de l’Albanie (171.375 euros) et de la Serbie (166.625), qui ont été sanctionnées pour les mêmes raisons. Tout comme la Suisse (91.750 euros), la Roumanie (84.350 euros), la Hongrie (82.250 euros), la Pologne (56.375 euros) et la Belgique (17.270 euros). Pays hôte, l’Allemagne a également été condamnée à deux amendes (23.375 euros) pour manquement à la «protection de la zone de jeu» lors des matchs de la phase de groupes du Portugal contre la Turquie puis la Géorgie avec l’entrée sur le terrain de plusieurs supporters.

Si 21 des 24 équipes en lice ont été sanctionnées, trois ont été épargnées dont la France, qui n’a pas reçu la moindre amende. C’est le cas également de la Slovaquie et de l’Espagne.

Le montant total des amendes reçues par chaque nation

Croatie 220.875 euros

Albanie 171.375 euros

Serbie 166.625 euros

Turquie 95.125 euros

Suisse 91.750 euros

Roumanie 84.250 euros

Hongrie 82.250 euros

Autriche 59.875 euros

Pologne 56.375 euros

Slovénie 51.250 euros

Géorgie 46.000 euros

Italie 30.000 euros

Allemagne 23.375 euros

Ukraine 23.000 euros

Pays-Bas 20.500 euros

Belgique 17.270 euros

Portugal 14.500 euros

Angleterre 12.500 auros

Danemark 10.000 euros

Écosse 9000 euros

République tchèque 7750 euros

France, Slovaquie, Espagne 0 euro