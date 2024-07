Tour de France 2024 : Mark Cavendish a remporté sa 35e victoire en déraillant (vidéo)

Au moment de franchir la ligne d’arrivée et de battre le record de victoires sur le Tour de France avec un 35e succès, Mark Cavendish a déraillé. Une image incroyable qui pousse un peu plus sa légende.

De quoi forger sa légende. Pour devenir l’unique détenteur du record de victoires d'étape sur Tour de France (35), Mark Cavendish a dû s’employer, ce mercredi, en s’imposant au sprint à Saint-Vulbas du haut de ses 39 ans. Mais le natif de l’île de Man a aussi réussi une performance avec son vélo…

And by the way, yes, @MarkCavendish claimed his 35th Tour stage win with a broken chain.





Et au passage, oui, @MarkCavendish a remporté sa 35ème victoire en cassant sa chaine.#TDF2024 pic.twitter.com/JqlDcLwbUH

— Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2024