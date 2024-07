Euro 2024 : où la prochaine édition aura-t-elle lieu ?

L’Euro 2028, qui sera la 18e édition de l’histoire, sera organisé au Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, pays de Galles, Irlande du nord) et en Irlande.

L’Euro 2024 touche à sa fin. La compétition, organisée en Allemagne, s’achèvera, ce dimanche 14 juillet, avec la finale à Berlin. Et la prochaine édition, qui sera la 18e de l’histoire, aura lieu dans quatre ans dans plusieurs pays. L’Euro 2008 se disputera en effet au Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, pays de Galles, Irlande du nord) et en Irlande.

Le tournoi se jouera dans six stades anglais, avec Wembley et le Tottenham Hotpur Stadium à Londres, le City of Manchester Stadium à Manchester, le Everton Stadium à Liverpool, Villa Park à Birmingham et St James’ Park à Newcastle, une stade nord-irlandais, Casement Park à Belfast, un stade écossais, Hampden Park à Glasgow, un stade gallois, le National Stadium of Wales à Cardiff, et un stade irlandais, la Dublin Arena à Dublin.

Et une fois n’est pas coutume, les cinq nations hôtes ne seront pas qualifiés d’office pour la compétition en raison de leur nombre trop important. Ils devront passer par les phases de qualification pour espérer décrocher leur billet et participer à ce Championnat d’Europe. Mais avant cet Euro 2028, il y aura la Coupe du monde 2026 également organisée dans plusieurs pays puisqu’elle se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique.