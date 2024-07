Equipe de France : Didier Deschamps confirmé à la tête des Bleus jusqu'à la Coupe du monde 2026

Malgré la déception de l’élimination en demi-finale de l’Euro 2024, mardi, contre l’Espagne (1-2), Didier Deschamps a été confirmé, ce mercredi, à la tête de l’équipe de France par Philippe Diallo.

L’objectif a été atteint. Dans un entretien accordé à L’Équipe, ce mercredi, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, a défendu le bilan de Didier Deschamps, malgré l'élimination en demi-finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne (1-2), et souhaite qu’il reste en poste jusqu’à la fin de son contrat en 2026 et la prochaine Coupe du monde.

«Je ne vois de raison de remettre en cause son contrat»

«Le bilan est globalement positif dans la mesure où l’objectif fixé de la demi-finale a été atteint, a expliqué le patron de la FFF. (…) Didier Deschamps a un contrat et a rempli l’objectif sportif qui lui était donné. Et lorsqu’on regarde son parcours à la tête de l’équipe de France, il est exceptionnel. Didier a mené cette équipe de la meilleure de manières possibles pendant cet Euro.»

Critiqué par son style de jeu dans cet Euro 2024, Didier Deschamps a été tancé par les médias et le grand public, mais aucune raison pour Philippe Diallo de ne pas lui maintenir sa confiance. «Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission, a-t-il appuyé. (…) Pendant ce mois, j’ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l’excellence. Il faut maintenir l’équipe de France dans cette direction.»

Après la finale perdue lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Didier Deschamps avait été prolongé par Noël Le Graët jusqu'en 2026. Un échange entre le président de la FFF et Didier Deschamps est prévu dans les prochains jours, indique le quotidien sportif. Le prochain match des Bleus est lui prévu le 6 septembre prochain face à l’Italie au Parc des Princes, en Ligue des Nations.