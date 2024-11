Boxe : Mike Tyson impressionne à l’entraînement avant son combat contre Jake Paul (vidéo)

Mike Tyson, qui affronte ce vendredi Jake Paul pour un nouveau combat de boxe à 58 ans, a réalisé un entraînement spectaculaire sur le ring d’Arlington.

De quoi faire réfléchir Jake Paul ? Trois jours avant de monter sur le ring face au youtubeur devenu boxeur, la légende du Noble art Mike Tyson a effectué un entraînement filmé. Et malgré l'âge (58 ans), l'Américain frappe toujours aussi fort et est toujours aussi rapide.

MIKE TYSON LOOKING FEROCIOUS



-



OPEN WORKOUTS LIVE NOW ON MVP’S YOUTUBE



-#PaulTyson



Friday, November 15th



AT&T Stadium - Arlington, TX



Live on @netflix pic.twitter.com/98lRu7KFXK

— Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 13, 2024