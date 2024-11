Mike Tyson-Jake Paul : les pronostics de Tyson Fury, Anthony Joshua, Sean O'Malley et Nate Diaz sur ce combat de boxe

Avant le combat de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul ce vendredi, Tyson Fury, Anthony Joshua, Sean O'Malley et Nate Diaz ont dévoilé leur pronostic.

Qui va l’emporter ? Le combat de boxe entre la légende Mike Tyson (58 ans) et le youtubeur devenu combattant Jake Paul (27 ans), prévu ce vendredi soir à Arlington (Etats-Unis), va être scruté par tous. Et notamment les boxeurs Tyson Fury, Anthony Joshua et les combattants de MMA Sean O'Malley et Nate Diaz, qui ont donné leur avis.

Tyson Fury

«Si Mike Tyson frappe quelqu'un, je m'en fiche s'il a 90 ans, il va le mettre KO, n'est-ce pas ? C'est Iron Mike Tyson, l'homme le plus méchant de la planète, a-t-il déclaré au MMA Hour. Jake Paul est très expérimenté maintenant et il a eu beaucoup de combats mais évidemment, je dois soutenir Mike Tyson pour le KO car il me soutient toujours.»

Anthony Joshua

«Il [Mike Tyson] est plus vieux maintenant, a-t-il déclaré lors du Jonathan Ross Show. Je prie pour qu'il revienne en bonne santé. Je pense que Jake Paul gagne grâce à sa jeunesse, c'est la seule chose.»

Sean O’Malley

«Je pense que l’âge, c'est important. Il a quoi, 30 ans de moins ? Je ne vois pas comment cela pourrait bien se terminer pour l'oncle Mike», a-t-il confié à The Schmo.

Nate Diaz

«Je m’en moque de ce combat… non plus sérieusement, Mike Tyson sans broncher.»