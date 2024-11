«Reconnaissant que Jake ne l’ait pas tué» : Mike Tyson est dans une «mauvaise forme» depuis sa défaite

Pour son grand retour sur le ring, près de 20 ans après son dernier combat, Mike Tyson a été battu, en fin de semaine dernière, par Jake Paul à Arlington (États-Unis). La légende de la boxe aurait visiblement du mal à se remettre de ce duel.

Il n’a pas fait le poids très longtemps. Pour son retour très attendu sur le ring, près de 20 ans après son dernier combat professionnel, Mike Tyson s’est incliné, en fin de semaine dernière, face Jake Paul à l’unanimité des juges à l’issue des huit rounds.

Une défaite sans appel que la légende des poids lourds a eu du mal à encaisser. Même s’il a tenu le coup jusqu’à la fin de leur affrontement. «Mike est tellement reconnaissant que Jake ne l’ait pas tué, comme il avait dit qu’il allait le faire», a confié, au Daily Mail, l’un des membres de son entourage, ajoutant qu’il est dans «une mauvaise forme» et «un peu gêné».

«Il jette l'éponge»

Et ce revers a sonné le glas de sa carrière. Âgé de 58 ans, le boxeur américain ne devrait plus remettre les gants. «Il jette l’éponge. Il espérait vraiment pouvoir terminer sa carrière sur une victoire, mais au final, c’était une victoire car il a été payé des millions. Cet argent va directement dans son fonds de retraite», a déclaré le proche de Mike Tyson.

Malgré sa défaite, «Iron Mike» a touché un beau petit pactole puisqu’il aurait empoché près de 20 millions d’euros. De quoi assurer ses «vieux» jours, alors qu’il a connu des problèmes de santé avec un ulcère gastroduodénal en marge de ce combat initialement prévu le 20 juillet dernier.

«J’ai failli mourir en juin. J’ai eu huit transfusions sanguines. J’ai perdu la moitié de mon sang et 25 livres (11 kilos, ndlr) à l’hôpital et j’ai dû me battre pour retrouver la santé et me battre, alors j’ai gagné», avait-il posté sur son compte X (anciennement Twitter) au lendemain de sa défaite. Et cette dernière n’enlèvera rien à son immense carrière.