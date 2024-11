Boxe : après sa victoire contre Mike Tyson, Jake Paul veut «devenir champion du monde»

Après sa victoire contre Mike Tyson vendredi, le Youtubeur Jake Paul a posté un message sur X, en indiquant vouloir devenir champion du monde de boxe.

Une victoire qui lui a donné des ailes. Vainqueur de la légende Mike Tyson vendredi sur décision unanime après huit rounds de deux minutes, Jake Paul a publié un message sur X pour dévoiler ses nouveaux objectifs, dont celui de devenir champion du monde.

«Mon parcours de boxe à venir : construire MVP (l'entreprise se concentrera sur les femmes, les prospects et les événements culturels dans n'importe quel sport), devenir champion du monde et organiser des événements massifs en cours de route», a lâché le frère de Logan, qui compte 11 victoires en 12 combats depuis ses débuts dans le Noble art en 2020.

My boxing path forward: Building MVP (the company will be focused on women & prospects and cultural events in any sport), becoming a world champion, and doing massive events along the way

— Jake Paul (@jakepaul) November 18, 2024