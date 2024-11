Coupe Davis : avec l’élimination de l’Espagne, Rafael Nadal prend définitivement sa retraite

Deux ans après Roger Federer, Rafael Nadal est devenu ce mercredi 20 novembre à Malaga le deuxième membre du «Big 3» du tennis à ranger ses raquettes pour de bon. Au terme d’un double décisif, l’Espagne s’est inclinée en quarts de finale de la Coupe Davis face aux Pays-Bas.

Une émotion palpable. Mercredi soir, l’Espagne a été éliminée en quarts de finale de la Coupe Davis face aux Pays-Bas. Une ultime défaite qui a officiellement marqué le départ à la retraite du champion international Rafael Nadal.

A cette occasion, une cérémonie d’hommage s’est tenue pour saluer l’ensemble de la carrière de l’Espagnol. Si «ça ne s'est pas terminé comme on l'aurait tous aimé», Rafael Nadal a déclaré «je me sens tellement chanceux», lors d’un discours teinté d’une forte émotion après plus de vingt ans de carrière.

«Vous ne m'avez jamais fait défaut, vous avez fait en sorte que je garde les pieds sur terre, je pars serein», a-t-il ajouté en s’adressant à sa famille et particulièrement à son oncle et entraîneur au long cours Toni Nadal.

«J'ai perdu mon premier match en Coupe Davis» en 2004, «je viens de perdre mon dernier match. La boucle est bouclée», a conclu le champion dont la carrière a été marquée par de nombreuses blessures.

En parallèle, le champion a reçu les félicitations du gratin du tennis et du sport mondial par vidéo interposée : Serena Williams, Andres Iniesta, Roger Federer, David Beckham, Novak Djokovic ou encore Andy Murray.