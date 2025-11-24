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Tennis : l’équipe d’Italie a brisé le trophée de la Coupe Davis après son sacre (vidéo)

L'Italie a remporté sa 3e Coupe Davis consécutive. L'Italie a remporté sa 3e Coupe Davis consécutive. [LiveMedia / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Vainqueur de sa 3e Coupe Davis consécutive, l’équipe d’Italie, qui a battu l’Espagne en finale, a malencontreusement brisé le trophée au moment de célébrer son sacre.

Il n’a pas résisté aux festivités. Même sans Jannik Sinner (2e) et Lorenzo Musetti (8e), l’Italie est parvenue à remporter, dimanche, sa 3e Coupe Davis consécutive en battant l’Espagne en finale à Bologne. Et l’ambiance était évidemment à la fête sur le court pour célébrer ce nouveau sacre. Peut-être un peu trop. Car au moment de soulever le Saladier d’Argent sur le podium, celui-ci s’est désolidarisé de son socle.

Amusés par la situation, les joueurs transalpins ont tenté une réparation de fortune et sont parvenus tant bien que mal à remettre le trophée sur son socle. Et ils ont finalement pu soulever la coupe devant leurs supporters enchantés par ce nouveau triomphe.

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D’autant que c’est la premier fois qu’un pays remporte la Coupe Davis trois années de suite depuis les Etats-Unis, vainqueurs de cinq éditions consécutives entre 1968 et 1972. L’Italie tentera de se rapprocher de cet exploit l’année prochaine avec une phase finale qui sera une nouvelle fois organisée du côté de Bologne.

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