MMA : Conor McGregor condamné au civil pour le viol d'une femme

La star irlandaise du MMA Conor McGregor a été condamnée au civil pour le viol d'une femme, a-t-on appris ce vendredi. Il devra verser des dommages à la plaignante.

Conor McGregor coupable. Cette semaine, Conor McGregor, s'est présenté à la Haute Cour de Dublin pour faire face aux plaidoiries finales à la suite d'accusations de viol présumé pour des faits remontant à décembre 2018.

Ce vendredi, le tribunal civil de l'affaire a rendu son verdict et a condamné le sportif irlandais à verser des dommages à la plaignante, Nikita Hand. La femme accusait Conor McGregor de l'avoir «brutalement violé et battu», dans une chambre d'hôtel de Dublin (Irlande). De son côté, l'accusé a toujours affirmé que la relation sexuelle était consentie, rapporte l'AFP.

Au moment de quitter la Haute Cour de Dublin après l'annonce de sa condamnation, la star du MMA, accompagnée de sa femme, a refusé de répondre aux questions des journalistes présents sur place.

Nikita Hand a réagi devant les médias : «Je veux montrer à tout le monde que vous pouvez défendre vos intérêts si quelque chose vous arrive, peu importe qui est la personne», a-t-elle déclaré à la suite de l'annonce de la condamnation de Conor McGregor.

