«Il me fait toujours chier» : Charles Leclerc très remonté contre son coéquipier Carlos Sainz après le Grand Prix de Las Vegas

Quatrième du Grand Prix de Las Vegas, Charles Leclerc a exprimé son mécontentement à l’encontre de son coéquipier Carlos Sainz, qui est monté sur la 3e marche du podium.

La fin de la cohabitation est quelque peu houleuse chez Ferrari. Le Grand Prix de Las Vegas a fait ressurgir les tensions, ce dimanche, entre les deux pilotes de la Scuderia. Alors qu’il a dû se contenter de la 4e place derrière Carlos Sainz (3e), Charles Leclerc, qui lutte pour la 2e place au Championnat du monde, n’a pas caché son mécontentement envers son coéquipier, qui se serait rendu coupable d’un déplacement sur le Monégasque au 41e tour.

Après un passage par les stands et un changement de pneus, Charles Leclerc a été attaqué et dépassé par l’Espagnol sans l’autorisation de l’écurie italienne. «On lui a dit de ne pas passer, de ne pas te mettre la pression», a assuré l’un des ingénieurs de Ferrari à la radio. «Alors essayez de lui dire en espagnol», lui a rétorqué Charles Leclerc.

Et après avoir franchi la ligne d’arrivée, sa colère n’était pas redescendue. «Oui j’ai fait mon travail, tout ce que vous voulez, mais il me fait toujours chier, à chaque fois ça se passe comme ça», a-t-il lâché, dans des propos repris par la Stampa. «Il ne s’agit même pas d’être gentil mais juste respectueux. Je sais que je dois me taire, mais à un moment donné, c’est toujours pareil», a-t-il ajouté.

À sa sortie du baquet, il a également pointé du doigt le comportement de son ex futur coéquipier avec un discours légèrement moins virulent. «On s’est dit des choses et aujourd’hui, ça ne s’est pas passé comme ça. C’est bon pour l’équipe mais moins bon pour le championnat des pilotes pour lequel je me bats pour la 2e place. Je ne dois compter que sur moi-même», a regretté, au micro de Sky Italia, le Monégasque, qui compte 21 points de retard sur Lando Norris à deux courses de la fin de la saison au Qatar et à Abu Dhabi.

Ces Grands Prix seront également le théâtre de la lutte pour le titre de champion du monde des constructeurs entre McLaren (608 points), Ferrari (584 points) et Red Bull (555 points). Et l’équipe au «Cheval Cabré» va devoir retrouver un semblant de sérénité entre ses deux pilotes pour espérer être couronnée pour la première fois depuis 2008. Avant d’ouvrir une nouvelle ère avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton au volant des monoplaces rouges.