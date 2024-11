«Je serai ravi d’avoir une conversation avec lui» : Marco Materazzi lance un appel à Zinédine Zidane

Dix-huit ans après la finale de la Coupe du monde 2006 entre la France et l’Italie (1-1, 5-3 t.a.b), Marco Materazzi et Zinédine Zidane n’ont toujours pas eu l’occasion d’échanger. Pourtant, l’Italien aimerait avoir une discussion avec l’ancien international français pour enterrer la hache de guerre.

Depuis le 9 juillet 2006 et la victoire de l’Italie contre la France en finale de Coupe du monde, l’international italien, Marco Materazzi, est «persona non grata» dans l’Hexagone. Dix-huit ans après ce match où il avait poussé à bout Zinédine Zidane, le champion du monde 2006, a proposé d’enterrer la hache de guerre avec la légende française.

«Je n'ai pas parlé à Zinedine Zidane depuis ce jour-là, je ne lui avais jamais parlé avant et je ne lui ai pas parlé après. Nous n'avons pas de relation. C'est une légende du football et j'ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur et manager, qui a gagné trois Ligues des champions d'affilée», a déclaré Marco Materazzi lors d’une interview accordée au journaliste Liam Salomon, dimanche 24 novembre.

«Je ne cherche plus à m'excuser»

«Je ne cherche plus à m'excuser, mais je serai ravi d'avoir une conversation avec lui maintenant que tant d'années se sont écoulées. Il n'y aurait aucun problème», a-t-il ajouté. Ce n’est pas la première fois que l’Italien a pris la peine de revenir sur sa relation avec Zinédine Zidane.

Invité sur RMC, le 29 octobre dernier, il avait déjà parlé de l'ancien international français. «Je vous mentirais si je vous disais que ça ne m’importe pas de rencontrer Zinédine Zidane. J’avoue que je n’y pense pas forcément tout le temps. Si à la limite, c'était un ex-coéquipier et qu’on avait déjà joué ensemble, mais là en l’occurrence, on n’a jamais joué ensemble, donc je ne vois pas pourquoi on devrait forcément se rencontrer. Je pense que lui aussi pense la même chose», avait rapporté l’Italien.

En 2017, Zinédine Zidane était revenu, lui aussi, sur ce geste. «Ce que j’ai fait, je n’en suis pas fier. Je ne suis pas fier de ce geste, je m’en suis excusé auprès de tous les jeunes, les entraîneurs, les bénévoles qui font que le foot, c’est autre chose. Cette expulsion fait partie de ma carrière, de ma vie. Elle fait partie des choses qui ne sont pas agréables, mais qu’on doit accepter. Et qu’il faut digérer», avait confié, ému, le champion du monde 1998.