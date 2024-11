«Mes fils seront avertis que des femmes comme toi existent» : la fiancée de Conor McGregor attaque l’accusatrice de la star du MMA

Dee Devlin, la fiancée de Conor McGregor, a réagi à la condamnation de la star de l’UFC pour agression sexuelle, s’en prenant à l’accusatrice.

Elle a décidé de soutenir son mari. Quelques jours après la décision de justice condamnant Conor McGregor à payer une amende pour agression sexuelle en 2018, Dee Devlin a réagi sur les réseaux sociaux.

«Imaginez une FEMME, avec son propre petit ami et un enfant, envoyant des photos provocantes à l’homme d’une autre femme avec une famille et des enfants. Cette femme prétend me connaître, malgré tout, elle a envoyé des photos à mon homme, encore et encore, a-t-elle posté. Sérieusement ? Pendant une cuite de trois jours, à envoyer des messages d’excuse à son enfant, pendant qu’elle était dans un hôtel, à danser sur un parking.»

Conor McGregor's fiancée, Dee Devlin, speaks out in support of Conor after he was found liable for sexual assault:





"My sons will be warned women like you [Nikita Hand] exist in the world."





(via. IG / deedevlin1) pic.twitter.com/tAn48XfJTD

— Championship Rounds (@ChampRDS) November 26, 2024