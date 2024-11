Football : un ancien club professionnel a lancé une cagnotte pour sa survie

A quelques jours de son passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le club de Louhans-Cuiseaux, en grande difficulté financière, a lancé ce mercredi une cagnotte en ligne pour sa survie.

Un appel à l’aide pour ne pas disparaître. Ancien club professionnel entre 1995 et 2003, Louhans-Cuiseaux a lancé, mercredi, une cagnotte en ligne pour récolter des fonds indispensables à sa survie. En grande difficulté financière, le club, qui évolue actuellement en National 3, a besoin de 127.000 euros pour présenter un budget à l’équilibre lors de son passage devant la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) prévu le 11 décembre prochain.

«Louhans-Cuiseaux FC a plus que jamais besoin de vous ! Financièrement, le club est en danger et nous avons besoin de votre aide pour ne pas laisser mourir notre club de cœur ! Nous comptons grandement sur votre bienveillance. Ensemble, mobilisons-nous derrière notre club et faisons en sorte que le club se relève !», a posté, sur les réseaux sociaux, le club fondé en 1970, qui est également en difficulté sur le plan sportif puisqu’il occupe la dernière place de sa poule.

Et pour l’heure, Louhans-Cuiseaux est encore très loin du compte car à peine 501 euros ont été récoltés depuis le lancement de la cagnotte. Bien trop peu pour espérer redresser sa situation financière. Mais il reste encore une dizaine de jours pour faire un don et l’aider à survivre.