MMA – PFL : Slim Trabelsi, le poids lourd tunisien qui commence à se faire nom

Invaincu en sept combats de MMA, le Tunisien Slim Trabelsi est en lice ce vendredi soir au PFL en Arabie saoudite. L’occasion de montrer encore un peu plus toute l’étendue de son talent, comme il l’a confié à CNEWS.

L’heure de la confirmation. Face à l’Anglais Abraham Bably, ce vendredi soir à Riyad (Arabie saoudite) lors du PFL Mena Championship, le combattant tunisien de MMA Slim Trabelsi va tenter de confirmer tout le potentiel qu'on lui attribue. Un nouveau succès lui offrirait un joli bon au classement des poids lourds.

Vous êtes invaincus en sept combats et disputez votre premier combat au PFL après deux victoires au Bellator. Comment percevez-vous votre progression ?

Je suis très content de ce que je fais. Pour moi, c'est très bonne opportunité de combattre au PFL. Je suis très excité de disputer ce combat. D’autant plus que ce sera en Arabie saoudite, c'est la première fois que je combats là-bas. Et je suis sûr que l'ambiance va être magnifique.

Slim Trabelsi, undefeated at 7-0, will face Abraham "AB" Bably, who also remains unbeaten at 5-0, in a heavyweight showdown.





[ #PFLWorldChampionship | Friday, Nov 29th | Early Card 7AM ET | 1PM ET | ESPN+] pic.twitter.com/YXudPq3cM5 — PFL (@PFLMMA) November 28, 2024

Dans quel état d’esprit êtes-vous avant l'affrontement ?

Je me sens bien. On a bien travaillé avec mon équipe. On a bien étudié l'adversaire pour faire la meilleure performance possible.

En plus de la victoire, quel sera l’objectif du combat : une victoire par KO rapide ou montrer toute votre palette de combattant ?

Je vais montrer un peu plus mon striking dans ce combat mais je suis prêt à tout. De la lutte, des coups… j’ai tout préparé. Mais évidemment, j’aimerais tout montrer pour que le public et les organisateurs voient ce dont je suis capable.

Je fais mon combat et je rentre à la maison

Le jour du combat, avez-vous des habitudes ?

Non, non, je me concentre simplement. C’est une journée comme les autres journées. Je me réveille le matin, je prends mon petit déjeuner… je vais faire une petite séance avec l’équipe pour transpirer un peu et après direction l’Arena. Je fais mon combat et je rentre à la maison. C’est tout, simplement.

En cas de victoire, avez-vous un autre adversaire en tête ?

Je n’ai pas un adversaire spécial. Mais je veux prendre un gars qui sera au-dessus de mon adversaire de ce vendredi. Mon objectif, c’est passer les étapes et pas de revenir en arrière. Je veux avancer pour aller jusqu’au titre.

La carte du PFL Mena Championship

Championnat PFL MENA des poids plumes : Abdelrahman Alhyasat (5-0) contre Abdullah Al-Qahtani (9-2)

Championnat PFL MENA des poids welters : Mohammad Alaqraa (7-0) contre Omar El Dafrawy (12-6)

Combat amateur féminin des poids atomiques : Hattan Alsaif contre Lilia Osmani

Championnat PFL MENA des poids coq : Ali Taleb (11-1) contre Rachid El Hazoume (15-3)

Championnat PFL MENA des poids légers : Mohsen Mohammadseifi (6-1) contre Georges Eid (10-4)

Showcase MENA des poids légers : Mansour Barnaoui (21-6) contre Alfie Davis (17-4-1)

Showcase MENA des poids lourds : Slim Trabelsi (7-0) vs. Abraham Bably (5-0)

Showcase mondiale des poids plumes : Jesus Pinedo (23-6-1) vs. Jeremy Kennedy (19-4)

Showcase mondiale des poids plumes : Asael Adjoudj (8-1) vs. Jose Perez (9-1)

Showcase mondiale des poids moyens : Costello van Steenis (15-3) vs. Joao Dantas (7-1)