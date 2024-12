UFC : les images de Ciryl Gane en béquilles après s'être cassé un doigt de pied lors de son combat (vidéo)

Après sa victoire par décision partagée contre Alexander Volkov, ce samedi à l'UFC 310, Ciryl Gane est apparu avec des béquilles et une protection au pied gauche.

S'il y a eu la victoire, Ciryl Gane n'a pas vraiment passé une bonne soirée. De retour dans la cage de l'UFC ce samedi à Las Vegas après plus d'un an sans combattre, le combattant français de MMA s'est imposé avec difficulté sous les sifflets du public de la T-Mobile Arena. Et pour ne rien arranger, il s'est cassé un doigt de pied.

D'ailleurs, en conférence de presse d'après combat, le «Bon gamin» de La Roche-sur-Yon est apparu avec des béquilles et une grosse attelle au pied gauche, comme l'a partagé le média La Sueur sur ses réseaux sociaux.

«Je me suis mis tout seul en danger. Je ne suis pas content de ce combat. Je ne me cherche pas d'excuse, mais je me suis blessé à l’orteil dans les premières secondes, a confié le Français après son combat. Je me suis préparé, j’ai travaillé dur pendant plusieurs mois pour ça. Je ne suis pas content.»

«Je respecte Ciryl Gane, mais il ne pensait pas avoir la décision, je n'ai rien contre lui, mais je ne peux être d'accord avec ce résultat. Comment le combattant le moins actif et ayant pris le plus de dégâts peut être donné gagnant ? Je ne comprends pas», a lâché le Russe Alexander Volkov en conférence de presse. «Je pense que Volkov a gagné, je me suis excusé auprès de lui», a confié Dana White, patron de l'UFC.