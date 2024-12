UFC : un combattant change son short en plein combat (vidéo)

Battu par Shavkat Rakhmonov lors de l’UFC 310 dans la nuit de samedi à dimanche, l’Irlandais a changé de short en plein combat dans l’octogone.

Une scène inédite. Lors de son combat contre le Kazakh Shavkat Rakhmonov ce samedi à Las Vegas lors de l’UFC 310, l’Irlandais Ian Garry a changé son short dans la cage de MMA.

Shorts change for Ian Machado Garry





Have you ever seen this before?! #UFC310 pic.twitter.com/4AbJNB6QX8

— UFC Europe (@UFCEurope) December 8, 2024