NBA : le coach de Victor Wembanyama, Gregg Popovich, évacué dans une ambulance après un malaise

Gregg Popovich, coach des San Antonio Spurs, la franchise où joue Victor Wembanyama, a été évacué d'un restaurant de la ville texane mardi 15 avril. Des images le montrent rejoindre une ambulance en civière.

Une légende de NBA inquiète. Le coach légendaire des Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, a fait un malaise dans un restaurant local, explique TMZ. Son état de santé inquiète déjà depuis de longs mois.

L'entraîneur des Spurs a été pris en charge dans un steakhouse (restaurant, ndlr) typique de la ville de San Antonio, aux alentours de 20 heures, le mardi 15 avril. Les ambulanciers ont expliqué avoir répondu à un appel d'urgence leur indiquant qu'une personne âgée avait fait un malaise. Le coach de 76 ans a donc été évacué des lieux sur une civière, comme le montre une vidéo diffusée par le média américain TMZ.

#SanAntonioSpurs legend #GreggPopovich left a local restaurant in an ambulance Tuesday night ... after officials say they responded to a call for an elderly person who had fainted, #TMZSports has learned. All we know about what happened: https://t.co/JoLq4otgjkpic.twitter.com/r51itgWEvg

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 18, 2025