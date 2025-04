«Tant qu'on préserve sa santé mentale» : les conseils de cette star américaine pour Léon Marchand

La gymnaste américaine Simone Biles a donné quelques conseils au nageur français Léon Marchand, ce lundi dans une interview accordée à L’Equipe.

De précieux conseils. Simone Biles, septuple championne olympique de gymnastique, a expliqué comprendre la décision de Léon Marchand de partir à l’étranger après les Jeux olympiques de 2024 à Paris où il a pris une dimension planétaire.

«Après des Jeux aussi exceptionnels, ça me semble même inévitable, a expliqué l’Américaine. Mais tant qu’on préserve sa santé mentale, c’est plus facile à gérer. Il faut prendre des précautions pour assurer sa sécurité, notamment lors des déplacements, mais il faut surtout rester soi-même. Pour tous les autres, on est devenu un héros, que ce soit dans sa ville natale, pour son pays. C’est un énorme bouleversement.»

Récemment, Léon Marchand, véritable superstar des JO de Paris 2024, avait décidé de partir de l’autre côté du globe. «Ce qu’il a choisi, partir en Australie, c’était parfait. C’est exactement ce que j’aurais fait, a réagi Simone Biles. Après les Jeux de Paris, je suis rentrée chez nous à Chicago. Je me suis cachée pendant une semaine !»

La santé mentale est un sujet de plus en plus pris au sérieux dans le monde du sport ces derniers mois. Pour preuve, en France, elle est devenue Grande Cause Nationale en 2025.