«On verra» : LeBron James va réfléchir à son avenir en NBA

Quelques heures après l’élimination des Lakers lors du premier tour des playoffs NBA, LeBron James, qui disputait sa 22e saison, a été interrogé sur son avenir.

«Je n'ai pas la réponse», a déclaré LeBron James (40 ans), interrogé sur son avenir en NBA après la fin brutale de sa 22e saison mercredi avec l'élimination des Los Angeles Lakers au premier tour des play-offs. Il avait signé en juillet dernier un nouveau contrat de deux ans estimé à 100 millions de dollars (88,35 millions d’euros) avec les Los Angeles Lakers, la deuxième année (52 millions de dollars, soit 44,2 millions d’euros) restant à sa discrétion.

LeBron James on the challenge of playing center:



"No comment. My guy AD said what he needed, and then he was gone the following week."



.



