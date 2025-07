JO d'hiver 2026 : voici les médailles que recevront les athlètes à Milan-Cortina

Les organisateurs de Milan-Cortina 2026 ont dévoilé ce mardi les médailles qui seront décernées lors des prochains Jeux olympiques et paralympiques d'hiver.

Après la torche, les médailles. Les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2026 de Milan Cortina ont dévoilé ce mardi à Venise les médailles, conçues comme «deux moitiés symbolisant l'athlète et ceux qui l'accompagnent», qui seront remises aux médaillés en février et mars prochains.

Les 1.146 médailles, qui seront décernées lors des deux événements, ont un diamètre de 80 millimètres et une épaisseur de 10 mm pour un poids de 420 grammes pour les médailles de bronze, et de 500 grammes pour celles en or et en argent.



1 146 médailles prévues aux Jeux de Milan-Cortina 2026. On en ramène combien à la maison l’Ekip ? pic.twitter.com/EFzVGPwpk4 — Equipe France (@EquipeFRA) July 15, 2025

Les breloques ont été conçues par l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), la fabrique de monnaie nationale italienne. Le design des médailles marque selon ses concepteurs «un retour à l'essence et à la pureté.»

«Notre médaille est divisée en deux parties, en deux moitiés, l'une qui représente d'un côté le sportif et de l'autre tout le travail de l'équipe qui l'a porté jusqu'à cette médaille, bien sûr sa famille mais aussi ses entraîneurs», a expliqué Raffaella Paniè, directrice de la marque et de l'identité visuelle au sein du comité d'organisation.