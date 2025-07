Euro féminin 2025 de football : au bout de la séance des tirs au but, l’Allemagne élimine l’équipe de France (1-1, 6/5 t.a.b) et file en demi-finale

Ce samedi soir, les Allemandes ont mis fin au parcours des Bleues lors de cet Euro féminin 2025 de football après la séance des tirs au but. Elles retrouveront l’Espagne en demi-finale.

Quelle désillusion... L'équipe de France féminine de football a été éliminée en quart de finale de l'Euro-2025 après sa défaite aux tirs au but (1-1 après prolongation, 6 à 5) contre l'Allemagne, samedi à Bâle en Suisse. Amel Majri et Alice Sombath ont vu leurs tirs au but repoussés par Ann-Katrin Berger.

Ne parvenant pas à profiter d'une longue supériorité numérique et leur rapide ouverture du score (15e), les Bleues tombent encore contre leur bête noire qui avait égalisé de la tête de Sjoeke Nüsken sur corner (25e).

L'histoire se répète

Les Bleues échouent au stade des quarts de finale pour... la huitième fois sur les dix derniers Euros, JO et Mondiaux auxquels elles ont pris part, après avoir pourtant séduit lors de la phase de poule.

Les coéquipières de Griedge Mbock ne croiseront donc pas la route des championnes du monde espagnoles, qui affronteront les Allemandes mercredi à Zurich pour tenter de s'offrir leur première finale continentale.

À la tête de la sélection depuis octobre dernier, Laurent Bonadei n'échappera pas aux questions sur son choix de laisser de côté trois cadres emblématiques, Wendie Renard, Kenza Dali et Eugénie Le Sommer, pour faire confiance à la jeunesse.

Difficile de dire, à ce stade, si ces absences ont pesé ou si c'est plutôt le refus de stabiliser un onze de départ type, en jetant dans le tournoi une charnière Griedge Mbock-Maëlle Lakrar en manque de rythme après des blessures au mollet et à la cuisse, ou encore l'absence de travail spécifique des tirs au but.