Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

France-Allemagne, demi-finale du Mondial féminin de handball : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Sarah Bouktit et les Bleues visent la finale. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'équipe de France affronte l’Allemagne, ce vendredi 12 décembre, en demi-finale du Mondial féminin de handball 2025 à Rotterdam (Pays-Bas).

Ne pas s’arrêter en si bon chemin. Après une éclatante victoire contre le Danemark (31-26) mercredi à Rotterdam, l’équipe de France, championne du monde en titre, affronte l'Allemagne ce vendredi 12 décembre, en demi-finale du Mondial féminin de handball 2025.

Finalistes des deux dernières éditions et avec une seule défaite au compteur dans cette compétition, (face aux Pays-Bas), les Bleues auront fort à faire face à aux Allemandes, co-organisatrices du tournoi, et qui disputent leur première demi-finale d'un grand tournoi international depuis 2007.

Sur le même sujet Mondial féminin de handball 2025 : les résultats complets de l’équipe de France Lire

Programme TV

France-Allemagne
Demi-finale
Mondial féminin de handball 2025
Vendredi 12 décembre
17h45 : beIN Sports 1 et une chaine du groupe TF1

équipe de France féminineAllemagneQuelle heure quelle chaîneMondial de handballSport

À suivre aussi

Mondial féminin de handball 2025 : l'équipe de France décroche le bronze, la Norvège sacrée championne
Mondial féminin de handball 2025 : l'équipe de France bat le Danemark (31-26) et rejoint l'Allemagne en demi-finales
France-Pologne, Mondial féminin de handball 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités