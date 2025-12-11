France-Allemagne, demi-finale du Mondial féminin de handball : à quelle heure et sur quelle chaine ?

L'équipe de France affronte l’Allemagne, ce vendredi 12 décembre, en demi-finale du Mondial féminin de handball 2025 à Rotterdam (Pays-Bas).

Ne pas s’arrêter en si bon chemin. Après une éclatante victoire contre le Danemark (31-26) mercredi à Rotterdam, l’équipe de France, championne du monde en titre, affronte l'Allemagne ce vendredi 12 décembre, en demi-finale du Mondial féminin de handball 2025.

Finalistes des deux dernières éditions et avec une seule défaite au compteur dans cette compétition, (face aux Pays-Bas), les Bleues auront fort à faire face à aux Allemandes, co-organisatrices du tournoi, et qui disputent leur première demi-finale d'un grand tournoi international depuis 2007.

Programme TV

France-Allemagne

Demi-finale

Mondial féminin de handball 2025

Vendredi 12 décembre

17h45 : beIN Sports 1 et une chaine du groupe TF1