Mondial féminin de handball 2025 : l'équipe de France bat le Danemark (31-26) et rejoint l'Allemagne en demi-finales

L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial féminin de handball 2025 en battant, ce mercredi soir, le Danemark (31-26). Les Bleues affronteront l'Allemagne vendredi.

C’était une revanche attendue. L’équipe de France féminine a battu le Danemark (31-26), son bourreau à l'Euro 2024, pour atteindre mercredi à Rotterdam les demi-finales du Mondial de handball 2025. Deux jours après leur première défaite du tournoi, contre les Pays-Bas (26-23), les championnes du monde en titre ont rebondi de la meilleure des manières.

Dans une rencontre qu’elles ont totalement dominé offensivement et défensivement, les coéquipières de Clarisse Mairot (6 sur 7 aux tirs) ont récité leur handball. Et non jamais été inquiété par leurs adversaires.

«On a bien préparé le match et on s’est dit que dans le comportement, il fallait changer quelque chose, a confié Sarah Bouktit au micro de BeIN Sports. Il fallait qu’on montre qu’on a du cœur et que ça vient des tripes. On ne parle plus de handball, si on est ici c’est qu’on a le niveau. Ce sont celles qui auront le plus la dalle, qui ont le plus envie (qui l’emporteront). Il fallait les enterrer dès le début du match et ne leur laisser aucune occasion d’espérer quoi que ce soit. C’est ce qu’on a fait.»

Désormais, place à un autre morceau, vendredi avec les Allemandes. L'autre demie mettra aux prises la Norvège et les Pays-Bas.