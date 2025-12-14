Mondial féminin de handball 2025 : l'équipe de France décroche le bronze, la Norvège sacrée championne

Ce dimanche 13 décembre, l'équipe de France a battu les Pays-Bas (33-31 a.p.) pour terminer à la troisième place du Mondial féminin de handball 2025. La compétition a été remportée par la Norvège.

Elles finissent sur une bonne note. Ce dimanche, en battant les Pays-Bas (33-31) à Rotterdam, en prolongation, les joueuses de l’équipe de France sont parvenues à décrocher la médaille de bronze du Mondial féminin de handball 2025, remporté dans la foulée par la Norvège.

Les championnes du monde en titre décrochent leur première médaille depuis l'arrivée de Sébastien Gardillou au poste de sélectionneur un an après s'être inclinées contre la Hongrie (25-24) dans le match pour la troisième place de l'Euro pour ses débuts sur le banc.

«Il n'y a pas meilleur cadeau, là! Il n'y a pas meilleur cadeau, j'en parlerai à mes gosses, a lancé Fatou Karamoko, qui fête ce dimanche ses 20 ans. C'est incroyable, franchement, les émotions que j'ai vécues ce soir. Franchement, je ne sais pas quoi dire, je suis juste hyper contente qu'on ait gagné cette p... de médaille parce qu'on a vraiment bossé, toutes ensemble et je suis contente que le travail ait payé.»

Quelques heures plus tard, ce sont donc les Norvégiennes qui ont remporté le cinquième titre mondial de leur histoire après leur victoire dimanche contre l'Allemagne à Rotterdam en finale (23-20). Elles détiennent désormais les trois titres principaux du handball mondial après avoir remporté les Jeux olympiques puis l'Euro en 2024.