Tour de France 2025 : Julian Alaphilippe et Lenny Martinez pris dans une lourde chute lors de la 15e étape (vidéo)

Julian Alaphilippe et Lenny Martinez ont été pris dans une lourde chute, ce dimanche, au début de la 15e étape du Tour de France entre Muret et Carcassonne.

Un début d’étape qui a fait des dégâts. Peu après le départ de la 15e étape du Tour de France, ce dimanche, entre Muret et Carcassonne, de nombreux coureurs ont été pris dans une lourde chute, dont Jonas Vingegaard (2e du classement général) et Florian Lipowitz (3e), mais aussi les Français Lenny Martinez et Julian Alaphilippe. Ils ont été surpris par d’imposants galets dépassant de la route à la sortie d’un rond-point.

Grosse chute dans le peloton ! Alaphilippe a été touché à l'épaule mais a pu repartir #LesRP#TDF2025pic.twitter.com/DWF6qqLiS0 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 20, 2025

Si Lenny Martinez, porteur du maillot à pois, s’est rapidement relevé, Julian Alaphilippe a semblé plus durement touché. Le double champion du monde a été aperçu assis au milieu de la chaussée, se plaignant de l’épaule gauche. Il est finalement remonté sur son vélo et réparti après avoir été pris en charge par le service médical de la Grande Boucle.

Et il a pu reprendre sa place dans le peloton. Au contraire de son compatriote Lenny Martinez. Présent dans un groupe d’une quarantaine de coureurs, l’actuel meilleur grimpeur de cette 112e édition accuse un retard de près de trois minutes à l’approche des trois difficultés au programme du jour. Il devrait ainsi être privé de précieux points pour consolider son maillot à pois.