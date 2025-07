Hockey sur glace : un espoir écossais de 19 ans meurt en chutant d’un balcon à Ibiza

Le joueur de hockey sur glace écossais Gary Kelly est décédé, à seulement 19 ans, après avoir chuté d’un balcon à Ibiza, lundi 21 juillet.

Un terrible accident. Âgé de seulement 19 ans, le jeune hockeyeur écossais Gary Kelly a perdu la vie lundi après une chute depuis le troisième étage de son hôtel à Ibiza, a indiqué la police espagnole à la BBC.

Ce natif de Dundee a évolué aux Rockets de Dundee et aux Lynx d’Aberdeen en Scottish National League. Il a ensuite évolué dans le championnat professionnel du Royaume-Uni, l’Elite Ice Hockey League avec les Dundee Stars.

The Dundee Stars are truly devastated to learn that Gary Kelly has tragically passed

away.



We send our thoughts and condolences to Gary’s family, partner, and all his friends at this extremely difficult time.



Read morehttps://t.co/ZI8oU7WWYlpic.twitter.com/NIa1MmbYtS

— Dundee Stars🏒🥅 (@DundeeStars) July 21, 2025