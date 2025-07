Tour de France 2025 : Jonas Vingegaard victime d’une chute à cause d’un photographe

Jonas Vingegaard a été victime d’une chute provoquée par un photographe, ce mardi, à l’arrivée de la 16e étape du Tour de France au sommet du Mont Ventoux.

Grosse frayeur pour Jonas Vingegaard. Le Danois a été victime d’une chute, ce mardi, au sommet du Mont Ventoux. Non pas en course, mais juste après avoir franchi la ligne d’arrivée de la 16e étape du Tour de France. Alors qu’il a terminé à la 6e place, à 45 secondes du Français Valentin Paret-Peintre, le double vainqueur de la Grande Boucle (2022, 2023) s’est retrouvé au sol après avoir été bousculé par un photographe.

Big time Jonas today 💥



Quel spectacle de Jonas aujourd'hui 🇩🇰#TDF2025pic.twitter.com/eHCnnlBGWy — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025

«Un photographe a foncé sur moi juste après la ligne d’arrivée. Je ne sais pas ce qu’il faisait. Je me suis retrouvé au sol. Je pense que les gens qui sont dans l’aire d’arrivée devaient faire un peu plus attention», a déploré Jonas Vingegaard, qui est touché au niveau de l’épaule et du coude mais sans gravité.

Pendant l’ascension du «Géant de Provence», le leader de l’équipe Visma-Lise a bike a attaqué à plusieurs reprises Tadej Pogacar. En vain. Il a même perdu deux secondes supplémentaires et accuse désormais un retard de 4’15’’ sur le maillot jaune avant les cinq dernières étapes de cette 112e édition. Un écart qui apparaît insurmontable.