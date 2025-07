Tour de France 2025 : un coureur décide d'abandonner après la naissance de sa fille

Le coureur néerlandais Danny Van Poppel n’a pas pris le départ de la 17e étape du Tour de France et a décidé d’abandonner pour retrouver sa femme qui a donné naissance à une petite fille.

Il y avait un coureur en moins au départ de la 17e étape. Au lendemain de la victoire de Valentin Paret-Peintre au sommet du Mont Ventoux, Danny Van Poppel ne s’est pas élancé, ce mercredi, de Bollène pour rejoindre Valence. Le Néerlandais n’est ni blessé, ni malade mais il a décidé d’abandonner le Tour de France pour retourner aux Pays-Bas, où sa femme a donné naissance à une petite fille prénommée Bobbie.

🇫🇷 #TDF2025



Danny van Poppel will leave the Tour this morning following the birth of his daughter, Bobbie.



Congratulations Danny and Stéphane on your new addition to your family! 🤍 pic.twitter.com/5tP4ObWn9r

— Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) July 23, 2025