Tour de France 2025 : pourquoi le Français Lenny Martinez a-t-il été sanctionné à l'arrivée de la 18e étape ?

Le Français Lenny Martinez a été sanctionné, ce jeudi, par les commissaires du Tour de France 2025 pour son comportement lors de la 18e étape entre Vif et le sommet du col de la Loze à Courchevel.

Il a été pris la main dans le sac. Ou plutôt la main «collée» à un bidon tendu par son directeur sportif. En difficulté, ce jeudi, dans l’ascension du col du Glandon (hors catégorie, 21,7 km à 5,1 % de moyenne), première difficulté de la 18e étape du Tour de France, Lenny Martinez, à la lutte pour le maillot à pois, a utilisé la technique dite du «bidon collé» pour récupérer et retrouver sa place dans le groupe des échappées.

Sanction en vue pour Lenny Martinez ? En difficulté dans le col du Glandon, le Français a visiblement utilisé la technique du "bidon collé" pour remonter...



— Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2025

Et cette technique a été efficace. Car même s'il n'a finalement pas récupéré le moindre bidon, il a franchi en tête le col du Glandon cinq kilomètres plus tard et empoché les 20 points récompensant le premier au sommet. Mais pas pour très longtemps. Le grimpeur français a été sanctionné à l'arrivée par les commissaires pour son comportement, qui a notamment écœuré Thibaut Pinot. Retraité depuis bientôt deux ans, l’ancien coureur français a posté un émoji «vomi» sur X (anciennement Twitter).

⚪️🔴 Lenny Martinez a été pénalisé de 8 points au classement du meilleur grimpeur. Il passe donc de 80 à 72 points et reste à la 3ème place derrière Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. #TDF2025pic.twitter.com/HroB7yzyAa — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 24, 2025

Le coureur de la Bahrain Victorious, qui a terminé à la 149e place à près de 43 minutes du vainqueur Ben O'Connor, a écopé de 8 points de pénalité au classement du meilleur grimpeur, où il occupe désormais la 3e place avec 72 points derrière Tadej Pogacar (105 points) et Jonas Vingegaard (89 points).

Mais rien n'est encore perdu dans la course au maillot à pois avec de nombreux points à prendre (60 points au maximum), ce vendredi, lors de la 19e étape avec un programme la côte d’Héry-sur-Ugine (2e catégorie, 11,3 km à 5,1%), le col des Saisies (1ère catégorie, 13,7 km à 6,4%), le col du Pré (hors catégorie, 12,6 km à 7,7%) et le Cormet de Roselend (5,9 km à 6,3%) avant la montée finale vers la Plagne (hors catégorie, 19,1 km à 7,2%). Même si son état de forme ne prête pas à l'optimisme.