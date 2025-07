Football : l’incroyable anecdote de Marco Verratti sur la venue de Lionel Messi au PSG

Ce mercredi dans une interview à un média italienne, Marco Verratti s’est confié sur une anecdote exceptionnelle sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG.

Un souvenir incroyable. Ancien joueur du PSG, aujourd’hui à Al Duhail au Qatar, Marco Verratti s’est confié dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce mercredi. Le milieu de terrain italien y a notamment évoqué un moment à Ibiza où il a rencontré Lionel Messi avant sa venue en France.

«Je me souviens d’une soirée fantastique, presque magique. Nous étions à Ibiza, Neymar est venu me voir et m’a annoncé que nous dînions avec Leo Messi ce soir-là. Nous nous sommes donc retrouvés à table : Leo, Paredes, Ney et Di Maria, se rappelle le champion d’Europe 2021 avec la Squadra Azurra. Nous avons discuté et passé un excellent moment. Et nous l’avons, pour ainsi dire, encouragé à venir à Paris. Tard dans la soirée, nous nous sommes dit au revoir, et le lendemain, nous avons appris qu’il y avait des problèmes entre lui et Barcelone. Puis, en début d’après-midi, Neymar m’a appelé : ‘Marco, Leo vient chez nous.’ Incroyable : de l’avoir à dîner à l’avoir comme coéquipier. Une soirée magique.»

La suite est connue. Lionel Messi est ensuite arrivé gratuitement au Paris Saint-Germain à l’été 2021, car son club du FC Barcelone ne pouvait financièrement pas le retenir.

Resté deux saisons dans la capitale (32 buts en 75 matchs), le génie argentin, qui évolue désormais à l’Inter Miami depuis 2023, avait confié ne pas «avoir été heureux» de son passage en France.