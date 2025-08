Ballon d’Or 2025 : quand les 30 finalistes seront-ils connus ?

La liste des finalistes de toutes les catégories pour le Ballon d’Or 2025, qui sera décerné le 22 septembre prochaine, va bientôt être connue.

C’est l’heure. Ce jeudi 7 août, la liste des 30 finalistes pour le Ballon d’Or 2025 ainsi que celles pour les autres différents trophées seront annoncées.

Parmi les nommés, de nombreux Parisiens sont attendus comme les deux grands favoris Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Les autres joueurs du PSG que l’on pourrait retrouver dans cette liste sont Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves et Gianluigi Donnarumma.

En plus des finalistes du Ballon d'Or, il y aura également ceux du Ballon d'Or féminin, des Trophées Lev Yachine (meilleurs gardiens hommes et femmes), des Trophées Kopa (meilleurs jeunes hommes et femmes), des meilleurs entraîneurs et des meilleures équipes.