Football : José Mourinho en larmes en évoquant le décès de son ancien joueur (vidéo)

L’entraîneur José Mourinho était en larmes ce mardi en conférence de presse en évoquant le décès tragique de Jorge Costa, son ancien joueur et capitaine au FC Porto.

«C’est une partie de mon histoire qui s’en va». Mardi, quelques heures après l’annonce du décès de Jorge Costa, José Mourinho lui a rendu hommage en conférence de presse. Et ce, sans pouvoir retenir ses larmes.

José Mourinho won in 2004 de Champions League met FC Porto. Jorge Costa was toen zijn aanvoerder. De voormalig profvoetballer overleed vandaag op 53-jarige leeftijd aan een hartstilstand. pic.twitter.com/rzSHknimIp — Voetbalzone (@voetbalzonenl) August 5, 2025

«Tu as des capitaines et tu as des leaders. Et parfois, ce n’est pas juste une question de brassard, mais c’est ce que tu représentes, a expliqué l’actuel entraîneur du Fenerbahçe Istanbul. Et Jorge était l’un de ces gars, de ceux qui font le sale boulot et laissent le coach faire son job de coach. C’est la perfection pour un entraîneur quand son capitaine agit comme cela. Bien sûr je suis très triste, c’est une partie de mon histoire qui s’en va».

Jorge Costa, ancien international portugais âgé de 53 ans, est décédé d’une crise cardiaque. Malgré son transport à l’hôpital, il n’a pas pu être réanimé.