Football : combien de clubs José Mourinho, nouveau coach du Benfica Lisbonne, a-t-il entraîné ?

José Mourinho a été nommé jeudi nouvel entraîneur du Benfica Lisbonne, qui avait limogé son prédécesseur Bruno Lage, a annoncé le club.

Un retour à la maison. Remercié fin août par le club turc du Fenerbahçe Istanbul, au lendemain de son élimination en barrages de Ligue des champions face au Benfica Lisbonne, José Mourinho (62 ans) a signé un contrat en faveur du club portugais ce jeudi, jusqu'à la fin de la saison 2026-2027.

C’est un retour aux sources pour «The Special One», qui succède donc à son compatriote, Bruno Lage licencié mercredi après la défaite en Ligue des champions contre Qarabag. Les «Aigles» ont été le premier des 10 clubs du Portugais. Il y avait lancé sa carrière de technicien en 2000 en remplaçant Jupp Heynckes quelques matchs après le début de saison. Mais il quitte le club en décembre après neuf matchs (6 victoires, 3 défaites, 2 nuls) après l’élection d’un nouveau président.

Il a ensuite obtenu un poste à Leiria avant de rejoindre le FC Porto où il explosera et remportera la Ligue des champions contre Monaco en 2004. Direction ensuite l’Angleterre (Chelsea) puis l’Italie (Inter Milan) et l’Espagne (Real Madrid). Il reviendra ensuite en Angleterre (Chelsea, Manchester United et Tottenham) avant une nouvelle expérience en Italie (Roma) et la Turquie (Fenerbahçe), sa dernière pige avant de rentrer au Portugal.

Les 10 clubs de José Mourinho

2000 : Benfica (6 victoires, 3 nuls, 2 défaites)

2001-2002 : UD Leiria (9v, 7n, 4d)

2002-2004 : FC Porto (91v, 21n, 15d)

2004-2007 : Chelsea FC (124v, 40n, 21d)

2008-2010 : Inter Milan (67v, 26n, 15d)

2010-2013 : Real Madrid (128v, 28n, 22d)

2013-2015 : Chelsea FC (80v, 29n, 27d)

2016-2018 : Manchester United (84v, 32n, 28d)

2019-2021 : Tottenham (45v, 17n, 24d)

2021-2024 : AS Rome (68v, 31n, 39d)

2024-2025 : Fenerbahçe (37v, 14n, 11d)

2025 : Benfica Lisbonne

Le palmarès de José Mourinho

2 Ligues des champions : 2004 (Porto) et 2010 (Inter Milan)

2 Ligues Europa : 2003 (Porto) et 2017 (Manchester United)

1 Ligue Europa Conférence : 2022 (AS Rome)

2 Championnats du Portugal : 2003 et 2004 (Porto)

2 Championnats d’Angleterre : 2005, 2006, 2015 (Chelsea)

2 Championnats d’Italie : 2009, 2010 (Inter Milan)

1 Championnat d’Espagne : 2012 (Real Madrid)

1 Coupe du Portugal : 2003 (Porto)

1 Coupe d’Angleterre : 2007 (Porto)

4 Coupe de la Ligue Anglaise : 2005, 2007, 2015 (Chelsea) et 2017 (Manchester United)

1 Coupe d’Italie : 2010 (Inter Milan)

1 Coupe d’Espagne : 2011 (Real Madrid)

1 Supercoupe du Portugal : 2003 (Porto)

2 Community Shield : 2015 (Chelsea) et 2016 (Manchester United)

1 Supercoupe d’Italie : 2008 (Inter Milan)

1 Supercoupe d’Espagne : 2012 (Real Madrid)