MMA : les KO les plus impressionnants de l'UFC Vegas 109 (vidéos)

Ce samedi 9 août, l’UFC 109 Vegas se déroulait dans le Nevada, aux Etats-Unis. Une soirée durant laquelle les spectateurs ont été gâtés par les combattants, qui ont offert un magnifique spectacle dans la cage avec notamment de nombreux KO. Un véritable show pour les Américains présents en tribune.

Elijah Smith vs Toshiomi Kazama

Un KO terrifiant chez les poids coqs. Lors du combat entre Elijah Smith et Toshiomi Kazama, ce dernier a subi un terrible «slam» de l’Américain, l’envoyant dans les vapes juste avant la fin du premier round. Alors que le Japonais tentait un étranglement en triangle avec ses jambes, Elijah Smith a retourné la situation en soulevant son adversaire dans les airs avant de le ramener de force au tapis.

Le Japonais s’est alors effondré. Mais l’arbitre du combat est intervenu tardivement, donnant le temps à l’Américain d’infliger deux droites supplémentaires au visage, laissant son adversaire inerte au milieu de la cage. Sûrement le KO de la soirée, qui rappellera sans doute le slam de Quinton «Rampage» Jackson aux amateurs de ce sport. Le fils de Gilbert Smith est désormais considéré comme une menace dans sa catégorie avec neuf victoires et une seule défaite.

Uros Medic vs Gilbert Urbina

Un retournement de situation chez les poids mi-moyens. Il ne fallait pas arriver en retard au combat opposant Uros Medic à Gilbert Urbina. Alors que le premier avait été rapidement touché par son adversaire, envoyé au tapis dès le premier échange, il a réussi à rendre la pareille et remporter le duel par KO technique.

🇷🇸 Uroš Medić vs Gilbert Urbina 🇺🇲

Cela borba + usporeni snimci#UFCVegas109pic.twitter.com/vXihpI8U3W — Kavez MMA (@KavezMma) August 10, 2025

Le Serbe de 32 ans, surnommé «The Doctor», s’est rapidement relevé avant d’infliger un coup de genou au visage de l’Américain Gilbert Urbina. Mais c’est avec un crochet du gauche, survenu quelques secondes après, que Uros Medic a terminé son adversaire du soir en seulement une minute de combat. Un duel où les combattants se sont rendus coup pour coup.

Christian Leroy Duncan vs Eryk Anders

Christian Leroy Duncan aura joué des coudes avec Eryk Anders. Dans la catégorie des poids moyens, «CLD» est venu à bout de son adversaire avant la fin du premier round. Malgré quelques erreurs en début de combat, le Britannique a rapidement pris le dessus sur l’Américain.

🚨 QUE DES FINISHS DE MALADE



LE SPINNING BACK ELBOW DE CHRIS DUNCAN POUR S’IMPOSER PAR KO #UFCVegas109pic.twitter.com/coB1MfxIYt — ARENA (@MMArena_) August 9, 2025

Et pour l’envoyer au tapis, Christian Leroy Duncan est venu infliger un impressionnant coup de coude dans le visage de Eryk Anders, le faisant trébucher. Suffisant pour le combattant de 30 ans, qui n’avait plus qu’à achever son adversaire avec de violents coups de poing. Une performance qui confirme le potentiel de cet outsider de la catégorie des poids moyens.

Joselyne Edwards vs Priscila Cachoeira

Chez les femmes aussi, le spectacle a répondu présent. Lors du combat opposant Joselyne Edwards à Priscila Cachoeira, la Panaméenne a largement profité des ouvertures laissées par son adversaire. La Brésilienne avait les mains trop proches des hanches, de quoi offrir un boulevard à Joselyne Edwards. Et cette dernière, âgée de 29 ans, n’a pas attendu longtemps pour profiter de cet avantage.

Le combo effrayant 😱@joselyneMma29 s'impose par KO au premier round



📺 Regardez les prelims de l’#UFCVegas109 EN DIRECT sur UFC Fight Pass pic.twitter.com/lA7vFvCR3L — UFC France (@UFCFRA) August 9, 2025

Au bout de seulement un demi-round, elle a infligé deux crochets dévastateurs à «Zombie Girl» qui, pour le coup, portait parfaitement son surnom. La Brésilienne est restée sur place une fraction de seconde, totalement inerte, avant de s’effondrer au tapis. Avec ce succès, Joselyne Edwards enchaîne une troisième victoire consécutive. Encourageant pour la suite.